Futile Le Sample Bagnolet

Futile Le Sample Bagnolet samedi 30 août 2025.

Samedi 30 août, 14h00 Le Sample France métropolitaine

Tarif à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-30T14:00:00 – 2025-08-30T23:30:00

Fin : 2025-08-30T14:00:00 – 2025-08-30T23:30:00

La Futile revient au Sample ! Une date attendue de la communauté LGBT.

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Charonne France métropolitaine Métro 3 Porte de Bagnolet ou Gallieni

Bagnolet, un tremplin pour l’expression artistique