Futsal, au Stade Bardin Gousseray de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Stade Bardin Gousseray Romilly-sur-Seine Aube

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-23

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Février 2026

Pendant les vacances c’est Futsal !

Rendez-vous au gymnase du Stade Bardin Gousseray.

Venez avec des chaussures propres.

• Horaires de 14h à 17h

À partir de 12 ans .

Stade Bardin Gousseray Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 43 80

