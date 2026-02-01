Futsal, au Stade Bardin Gousseray de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Futsal, au Stade Bardin Gousseray de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine lundi 23 février 2026.
Futsal, au Stade Bardin Gousseray de Romilly-sur-Seine
Stade Bardin Gousseray Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Du Lundi 23 au Vendredi 27 Février 2026
Pendant les vacances c’est Futsal !
Rendez-vous au gymnase du Stade Bardin Gousseray.
Venez avec des chaussures propres.
• Horaires de 14h à 17h
À partir de 12 ans .
Stade Bardin Gousseray Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 43 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Futsal, au Stade Bardin Gousseray de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise