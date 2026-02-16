FUTUR 2000

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Découvrez ce concert au Théâtre Bassaget à Mauguio !

Armés d’instruments pour enfants, de jouets musicaux et de gadgets sonores, The Wackids est un groupe de rock réinterprétant les tubes interplanétaires et transgénérationnels de l’Histoire de la musique à la sauce Rock’n’Toys.

Les Wackids sont des enfants des années 80. À cette époque, l’an 2000 c’était le FUTUR. On imaginait des voitures volantes, on a eu la Renault Clio. On rêvait de télétransportation, on a eu le Nokia 3310. On fantasmait la Télé en 3D, on a eu la téléréalité. Mais quand on écoutait du rock, on brûlait d’envie qu’il résiste à l’épreuve du temps et qu’il continue de nous faire vibrer au XXIe siècle.

Pour le 4e opus de la Wacky-Odyssée, The Wackids t’embarquent à bord de leur navette spatiale FUTUR 2000 pour un voyage intergalactique à travers la culture musicale du XXIe siècle.

Leur mission prouver à la jeune génération que le rock a survécu au bug de l’an 2000 et aux nombreux pièges tendus sur son passage. De l’Auto-Tune à la Tecktonik en passant par René la Taupe et la Star Academy, le combat n’était pas gagné. Et pourtant… ROCK IS NOT DEAD !

Samedi 21 mars 20h

Durée 1h15

Théâtre Bassaget Mauguio

Tout public dès 6 ans

12 € 10 € 6 € .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35

