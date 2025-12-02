FUTUR 2000 – The Wackids Carré Saint-Médard-en-Jalles

Tarif plein 12€ – réduit 9€ – moins de 26 ans 9€

Parés de leur attirail – batterie Spiderman en carton, micro Hello Kitty, kazoo en forme de toucan et autres jouets musicaux –, les trois super-héros du Rock’n Toys font halte sur la scène du Carré-Colonnes pour un nouveau show aux accents futuristes… ou presque. Les trois gamins des années 80 partagent leur vision de la scène rock des années 2000 et de ses plus grands tubes : de Philippe Katerine à Gorillaz en passant par Britney Spears, le trio infernal réinterprète ces « classiques » à la sauce intergalactique. Sans se départir de leur humour décalé ni de leur nostalgie contagieuse, The Wackids démontrent avec une énergie folle que le talent ne se mesure pas à la taille des instruments.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/futur-2000.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

