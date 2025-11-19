Futur de l’agri : quand la technologie cultive l’avenir HEC Alumni Paris Mercredi 19 novembre, 18h30 sur inscription

Futur de l’agri : quand la technologie cultive l’avenir avec HEC Alumni

Face aux défis de la souveraineté alimentaire, de la transition écologique et de la performance sociale et économique de l’agriculture, que peut-on attendre des innovations dans le secteur agricole ?

Les Clubs HEC Alumni Agro-Alimentaire et Entrepreneurs vous invitent à une conférence-débat pour décoder les enjeux et perspectives de développement de l’AgTech au service des agriculteurs. Nous aurons le plaisir d’accueillir des acteurs qui accompagnement, accélèrent et intègrent ces innovations dans le secteur :

Jérôme Le Roy, Président de La Ferme Digitale, association représentant l’écosystème Agtech européen, ayant pour mission de promouvoir l’innovation et le numérique au service d’une agriculture performante, durable et responsable.

Astrid Chidaine (H17), Directrice de la Ferme Hectar, ferme pilote en polyculture élevage, et lieu dédié à l’innovation tech et sociale en agriculture

Sébastien Nouveau, Directeur Général Ingénierie d’Isagri, leader français des logiciels pour le monde agricole

Guillaume Jourdain, Investisseur & Fondateur de Bilberry, pionnier du désherbage intelligent par IA

Nos intervenants partageront leurs expériences autour de plusieurs enjeux :

Écosystème : l’accompagnement en innovation/ financement est-il à la hauteur des enjeux ? Quels rôles jouent les acteurs en aval de la chaîne de valeur, pour quels bénéfices directs ?

Adoption : quelles technologies sont utilisées par les agriculteurs aujourd’hui pour quels impacts concrets ?

Success stories : quels exemples de réussites en Agtech ? Quelles leçons tirer de ces success stories ?

Prospective : quelles innovations pour demain ? A quoi ressemblera l’agriculture du futur ?

La conférence aura lieu le 19 novembre 2025, à l’Association HEC Alumni et en ligne, démarrera à 19h (accueil dès 18h30) et se prolongera par un cocktail pour permettre aux participants en présentiel et aux intervenants d’échanger.

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris