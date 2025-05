Futurama – Visite du musée Jules Verne avec Henri Scepi – Musée Jules Verne Nantes, 14 juin 2025 10:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-14 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit GratuitAccès libre sans réservation Adulte

Alors que la Loire s’anime avec Débord de Loire, le musée Jules Verne, la librairie Coiffard et la collection Quarto (Gallimard) vous proposent une visite événement. Rendez-vous à 10h30 au Musée Jules Verne pour une déambulation commentée par l’auteur Henri Scepi, à l’occasion de la sortie de Futurama. Le receuil de texte, qui réunit Paris au XX? siècle, Hector Servadac, Les Cinq Cents Millions de la Bégum, Robur le Conquérant, Face au drapeau et Le Docteur Ox, explore la facette de l’écrivain d’anticipation. « Le futurama vernien inventorie la galerie des merveilles à venir, mais dépeint aussi une humanité profondément dépendante des machines. » Prolongez la visite, à 16h, d’une rencontre à la librairie Coiffard, avec Henri Scepi et Aude Cirier, directrice éditoriale de la collection Quarto qui fête ses 30 ans.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr