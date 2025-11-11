Futurapolis Planète 2025 Science Po Toulouse Toulouse 11 – 15 novembre Entrée gratuite

Futurapolis Planète, l’événement référent consacré à l’innovation technologique, à la transition écologique, à la science et à la recherche se tiendra à Toulouse dans un site universitaire prestigieux.

A l’heure des populistes de tous horizons, la parole des experts semble être constamment méprisée. Économistes, climatologues, sociologues, physiciens : dans tous les champs de la science, l’on tire la sonnette d’alarme à la vue des crises actuelles et à venir. Face aux alertes répétées, les responsables et élus se contentent généralement de tendre une oreille distraite. Comment redonner toute sa place aux scientifiques et aux citoyens ? A Futurapolis Planète, nous donnons la parole aux grands spécialistes de la France contemporaine, qui seront interrogés par notre public, constitué d’étudiants toulousains et de curieux. Bienvenue dans notre agora.

