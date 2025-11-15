Futurapolis Planète 2025 Toulouse School of Economics Toulouse Samedi 15 novembre, 09h00 sur inscription

Futurapolis Planète 2025 par HEC Alumni

Le Point convie les membres d’HEC Santé à FUTURAPOLIS PLANETE 2025 qu’il organise du mercredi 12 au samedi 15 novembre 2025, en présentiel à Toulouse et en distanciel sur le thème

QUAND LA SCIENCE PARLE

« Futurapolis Planète, l’évènement référent consacré à l’innovation technologique, à la transition écologique, à la science et à la recherche se tiendra à Toulouse dans un site universitaire prestigieux ».

Parmi les thèmes au programme : La France face au tsunami gris ; Taxe soda, Nutri‑score, malbouffe ; Santé mentale ; Pesticides ; De Frankenstein à ChatGPT ; Je n’y comprends rien à l’IA ? ; Souveraineté numérique en France ; De la science en Amérique ; Quand la science parle ; …

Le Hub HEC Santé est pour la première fois partenaire de cet événement.

Le programme détaillé ainsi que les modalités de participation en présentiel sont communiqués par e-mailing ; pour vous inscrire pour une participation en distanciel, veuillez vous enregistrer ci-dessous.

Début : 2025-11-15T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00.000+01:00

Toulouse School of Economics 1 Esp. de l’Université, 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne