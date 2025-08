FUTURAPOLIS SANTÉ 2025 Montpellier

Futurapolis Santé revient à Montpellier les 10 & 11 octobre 2025

Deux jours pour plonger au cœur des grandes révolutions médicales, entre conférences, ateliers et animations ouvertes à tous.

Génétique, cancer, neurotechnologies, nutrition, IA… Un programme riche et inspirant pour mieux comprendre les enjeux de santé d’aujourd’hui et de demain.

Venez rencontrer chercheurs, médecins, patients et même tester votre forme physique lors d’un parcours santé!

Entrée libre et gratuite, ouverture des inscriptions début septembre .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Two days of conferences, workshops and events, open to all, to plunge you into the heart of the great medical revolutions.

Genetics, cancer, neurotechnologies, nutrition, AI? A rich and inspiring program to better understand the healthcare challenges of today and tomorrow.

German :

Zwei Tage lang können Sie in die großen medizinischen Revolutionen eintauchen, mit Konferenzen, Workshops und Veranstaltungen, die für alle offen sind.

Genetik, Krebs, Neurotechnologien, Ernährung, KI? Ein reichhaltiges und inspirierendes Programm, um die Herausforderungen der Gesundheit von heute und morgen besser zu verstehen.

Italiano :

Due giorni di conferenze, workshop ed eventi aperti a tutti, per immergersi nel cuore delle grandi rivoluzioni mediche.

Genetica, cancro, neurotecnologie, nutrizione, intelligenza artificiale? Un programma ricco e stimolante per aiutarvi a comprendere meglio le sfide sanitarie di oggi e di domani.

Espanol :

Dos días de conferencias, talleres y actos abiertos a todos, para sumergirle en el corazón de las grandes revoluciones médicas.

Genética, cáncer, neurotecnologías, nutrición, IA.. Un programa rico e inspirador para ayudarle a comprender mejor los retos sanitarios de hoy y de mañana.

