Futurapolis Santé Opéra Comédie 1 Place de la comédie 34000 Montpellier Montpellier

Futurapolis Santé revient les 10 et 11 octobre 2025 à l’Opéra Comédie – Montpellier.

**Génétique, cancer, IA, nutrition…**

**les dernières connaissances scientifiques**

Les trois lettres ADN sont aujourd’hui citées dans de très nombreuses conversations. Par les industriels, qui aiment mettre en avant l’ADN de leur entreprise, donc leur activité historique, celle qui fait leur fierté. Par des personnalités qui mentionnent souvent leur ADN pour expliquer un comportement ou une aversion. Ce dernier usage est plus logique puisque l’Acide DésoxyriboNucléique est l’un des composants de nos chromosomes, transmis de génération en génération.

De la paléogénétique, qui retrace l’histoire de l’humanité, aux traitements les plus récents contre le cancer ou d’autres maladies, en passant par les tests diagnostiques, les susceptibilités à telle ou telle pathologie ou encore la thérapie génique, notre ADN et son cousin l’ARN sont au coeur des recherches des scientifiques et de médecins.

Mais il ne faut pas succomber à la tentation du « tout génétique », synonyme parfois de « on n’y peut rien ». Ce serait ignorer l’épigénétique, science qui étudie les effets de l’environnement et donc de nos comportements sur l’expression des gènes. Des effets réversibles, eux.

Venez découvrir, à Futurapolis santé, la palpitante histoire de la génétique, qui continue à s’écrire chaque jour sous nos yeux.

Participez à la 9e édition de Futurapolis Santé le 10 et 11 octobre 2025 à l’Opéra Comédie de Montpellier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T17:30:00.000+02:00

Opéra Comédie 1 Place de la comédie 34000 Montpellier 1 Place de la comédie 34000 Montpellier Centre Montpellier 34062 Hérault