Future Off 2026 Festival de microédition Angoulême

Future Off 2026 Festival de microédition

Future Off est un festival de microédition qui se déroule exceptionnellement cette année en marge du Grand Off* d’Angoulême.

60 avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine futureoff.festival@gmail.com

English :

Future Off is a micro-publishing festival taking place exceptionally this year alongside Angoulême’s Grand Off*.

