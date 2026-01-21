Future Off 2026 Festival de microédition Angoulême
Future Off 2026 Festival de microédition Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Future Off 2026 Festival de microédition
60 avenue de Cognac Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
Future Off est un festival de microédition qui se déroule exceptionnellement cette année en marge du Grand Off* d’Angoulême.
.
60 avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine futureoff.festival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Future Off is a micro-publishing festival taking place exceptionally this year alongside Angoulême’s Grand Off*.
L’événement Future Off 2026 Festival de microédition Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême