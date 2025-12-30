FUTUROSCOPE-PACK 1 ADULTE 1 ENFANT DATE PARC DU FUTUROSCOPE Jaunay Marigny

FUTUROSCOPE-PACK 1 ADULTE 1 ENFANT DATE Début : 2026-01-02 à 10:00. Tarif : – euros.

FUTUROSCOPE : PACK 1 ADULTE 1 ENFANT – BILLET DATE Billet daté valable pour une visite du 15/11/25 au 04/01/26 inclus (dernier jour de visite), selon calendrier et horaires d’ouverture du parc.Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Venez fêter Noël en famille au Futuroscope ! Dans une ambiance festive, confortablement installés dans nos nombreuses attractions en intérieur, venez vivre une journée inoubliable et féerique en famille. Vous pourrez rejoindre Mars en roller coaster, embarquer pour un incroyable voyage ou sauter dans une tornade. Votre visite au Futuroscope sera des plus irrésistibles et vous en garderez les plus beaux souvenirs… Et profitez d’une offre exceptionnelle : – Pack 2 billets datés 1 jour (1 adulte 1 enfant 5-12 ans) au prix du billet daté 1 jour Adulte Soit le pack 2 billets datés 1 jour à partir de 56€ au lieu de 102€*. Offre valable pour une visite du 15/11/25 au 04/01/26 inclus (dernier jour de visite), selon calendrier et horaires d’ouverture du parc *Billets datés 1 jour hors promotion : Adulte 13 ans et à 56€, Enfant 5-12 ans inclus à 46€. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Offre applicable uniquement en réservation jusqu’à la veille de la visite, non disponible à l’entrée du parc. Accès direct au parc sur présentation le même jour, des 2 billets achetés dans le cadre du Pack. Veuillez noter qu’aucun billet ne sera remis sur place. Pour obtenir un tarif personnalisé, sélectionnez vos dates et durée de visite, ainsi que le nombre de participants. Le Pack 2 billets datés 1 jour (1 adulte 1 enfant 5-12 ans) comprend : 2 billets datés 1 jour (permettant l’accès pour une journée, à toutes les attractions du Futuroscope**, pour une visite libre jusqu’à la fermeture du Parc après le spectacle nocturne (même jour de visite pour les 2 personnes).**Les billets d’entrée donnent un accès illimité et gratuit aux attractions du parc du Futuroscope à l’exception de certains jeux payants de Cyber Avenue et de certains événements. Ils permettent d’assister au spectacle nocturne présenté le soir même de la visite (selon programmation et sous réserve de disponibilités). Les attractions et spectacles peuvent être retardés, modifiés ou annulés sans préavis en fonction des conditions météorologiques ou pour des raisons techniques ou sanitaires. Le pack ne comprend pas :- L’accès à certaines activités et animations payantes – Les dépenses à caractère personnel, les repas et l’hébergement et toutes prestations non mentionnées dans les descriptifs. – Les options de visite. – Les transferts et transports. – Les services Bagagerie, Consigne, ou Parking.- L’entrée à l’Aquascope Les billets ne peuvent être ni remboursés, ni échangés. – Pack 2 billets datés 2 jours consécutifs (1 adulte 1 enfant 5-12 ans) au prix du billet daté 2 jours Adulte Soit le pack 2 billets datés 2 jours à partir de 98€ au lieu de 178€*. Offre valable pour une visite du 15/11 au 04/01/26 inclus (dernier jour de visite), selon calendrier et horaires d’ouverture du parc *Billets datés 2 jours hors promotion : Adulte 13 ans et 98€, Enfant 5-12 ans inclus 80€. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Offre applicable uniquement en réservation jusqu’à la veille de la visite, non disponible à l’entrée du parc. Accès direct au parc sur présentation le même jour des 2 billets achetés dans le cadre du Pack. Veuillez noter qu’aucun billet ne sera remis sur place. Pour obtenir un tarif personnalisé, sélectionnez vos dates et durée de votre visite, ainsi que le nombre de participants. Le Pack 2 billets datés 2 jours consécutifs (1 adulte 1 enfant 5-12 ans) comprend : 2 billets datés pour 2 jours consécutifs permettant l’’accès à toutes les attractions du Futuroscope**, pour une visite libre jusqu’à la fermeture du Parc après le spectacle nocturne (même jour de visite pour les 2 personnes).**Les billets d’entrée donnent un accès illimité et gratuit aux attractions du parc du Futuroscope à l’exception de certains jeux payants de Cyber Avenue et de certains événements. Ils permettent d’assister au spectacle nocturne présenté le soir même de la visite (selon programmation et sous réserve de disponibilités). Les attractions et spectacles peuvent être retardés, modifiés ou annulés sans préavis en fonction des conditions météorologiques ou pour des raisons techniques ou sanitaires. Le pack ne comprend pas :- L’accès à certaines activités et animations payantes – Les dépenses à caractère personnel, les repas et l’hébergement et toutes prestations non mentionnées dans les descriptifs. – Les options de visite. – Les transferts et transports. – Les services Bagagerie, Consigne, ou Parking.- L’entrée à l’Aquascope Les billets ne peuvent être ni remboursés, ni échangés. INFORMATIONS PRATIQUES :Calendrier d’ouverture : Consultez les horaires et le calendrier d’ouverture sur le site du parc. Les horaires sont su

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DU FUTUROSCOPE BP 2000 86130 Jaunay Marigny 86