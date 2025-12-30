FUTUROSCOPE XPERIENCES – AQUASCOPE – FUTUROSCOPE XPERIENCES – AQUASCOPE BILLET DATE AQUASCOPE Jaunay Marigny

FUTUROSCOPE XPERIENCES – AQUASCOPE – FUTUROSCOPE XPERIENCES – AQUASCOPE BILLET DATE Début : 2026-01-02 à 18:00. Tarif : – euros.

AQUASCOPEBillet DatéL’Aquascope, une expérience aquatique révolutionnaire Dans ce nouveau parc aquatique indoor de 6.000m² situé aux portes du Futuroscope, vous explorerez en famille 3 univers expérientiels inédits :l’Espace Sensations avec 8 toboggans incroyables à tester seul ou à plusieurs, l’Espace Immersion où vous nagerez dans une eau à 29°C, au coeur d’un monde fantastique et coloré de mapping vidéo, l’Espace Enfants avec la pieuvre Kraki et son labyrinthe aquatique pour les plus petits. 2 parcs pour encore plus d’expériences ! Profitez de votre visite à l’Aquascope pour rejoindre Mars en roller coaster ou sauter dans une Tornade au Futuroscope … 40 attractions vous attendent pour partager les meilleurs souvenirs ! Ajouter le Futuroscope à mon panierLe billet Aquascope comprend L’accès à tous les espaces aquatiques pour l’horaire d’arrivée choisi lors de la réservation, jusqu’à la fermeture du parc aquatique, selon les critères de sécurité énoncés dans le règlement intérieur. Pour information le temps de visite estimé est de 3 à 4 heures. Le Billet Aquascope ne comprend pas L’entrée au parc du Futuroscope. Les billets ne peuvent être ni repris ni échangés. A noter •La réservation des enfants est conditionnée à l’achat d’au moins un adulte.•L’Aquascope dispose d’une billetterie dédiée. La réservation est obligatoire pour tous les participants (y compris les enfants de moins de 5 ans). •Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans : Le nombre de place étant limité, les enfants de moins de 5 ans doivent être munis d’un billet gratuit pour accéder à l’Aquascope. Celui-ci vous sera remis à l’entrée de l’Aquascope, le jour de votre visite, sur présentation d’un billet Adulte du réseau Ticketmaster. •Les billets Aquascope sont horodatés. Vous devez vous présenter au plus tard une heure après l’horaire d’arrivée réservé et inscrit sur votre billet. Exemple : si vous avez réservé le créneau d’arrivée de 18h00, vous devez impérativement vous présenter à l’Aquascope entre 18h00 et 19h00. Après 19h00 votre billet ne sera plus valable et vous n’aurez plus accès au parc aquatique. •Toute sortie du bâtiment est définitive. Informations pratiques •Parking payant (1ère heure gratuite).•Restaurant à l’intérieur du parc aquatique : le Kobalt Bar & Food. Pour des raisons d’hygiène il est interdit d’apporter son pique-nique au sein de l’Aquascope.•L’accès aux toboggans est soumis à des restrictions pour des raisons de sécurité. Les toboggans de l’espace enfants sont accessibles dès 3 ans. Pour en savoir plus, consultez le règlement intérieur

AQUASCOPE AQUASCOPE 86130 Jaunay Marigny 86