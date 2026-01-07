Futurs possibles la science-fiction décryptée Médiathèque Aragon Le Mans
Futurs possibles la science-fiction décryptée Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 6 février 2026.
Futurs possibles la science-fiction décryptée
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans
2026-02-06 18:00:00
2026-02-06
Conférence
Une exploration interactive et ludique des univers imaginaires qui façonnent notre vision du monde. Entre anticipation, technologies et enjeux sociétaux, découvrez comment la SF interroge notre présent et invente nos futurs. Une rencontre animée par l'association Fantastinet.
18h Aragon
Ados-adultes
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
