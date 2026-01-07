Futurs possibles la science-fiction décryptée Médiathèque Aragon Le Mans

Futurs possibles la science-fiction décryptée

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Conférence

Une exploration interactive et ludique des univers imaginaires qui façonnent notre vision du monde. Entre anticipation, technologies et enjeux sociétaux, découvrez comment la SF interroge notre présent et invente nos futurs. Une rencontre animée par l’association Fantastinet.

18h Aragon

Ados-adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Futurs possibles la science-fiction décryptée Le Mans a été mis à jour le 2026-01-07 par CDT72