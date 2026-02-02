Fuz de la bière

Sèvremont Vendée

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Organisé par les comités des fêtes de Saint-Michel-Mont-Mercure et de La Flocellière.

La Fuz des Comit’ est heureuse de vous inviter à sa Fuz’ de la Bière!

Au programme une ambiance conviviale, de la bonne humeur, de la musique et bien sûr une sélection de bières pour célébrer ensemble comme il se doit.

Que vous soyez amateur ou simplement curieux, venez partager un moment festif entre amis, rencontrer du monde et profiter d’une soirée placée sous le signe de la convivialité. .

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire comitedesfetes.laflocelliere@gmail.com

English :

Organized by the Saint-Michel-Mont-Mercure and La Flocellière festival committees.

