FUZZ à l’Estaminet le 20 février, Les amis de l’Estaminet, Esplanade Gerard Philipe, Magny-les-Hameaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:59:00+01:00
Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:59:00+01:00
FUZZ débarque à l’Estaminet le 20 février pour une soirée de folie.
Des reprises de standards du blues et du rock qui déchire
6 musiciens qui vont mettre l’ambiance
A NE PAS RATER !
Les amis de l’Estaminet, Esplanade Gerard Philipe Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France
