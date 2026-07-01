AGENDA · Toussus-le-Noble
FUZZ Brasserie de L’Aérodrome, Brasserie L’Aérodrome, Toussus-le-Noble
samedi 4 juillet 2026 · Brasserie L'Aérodrome · Toussus-le-Noble
Informations pratiques
FUZZ Brasserie de L’Aérodrome Samedi 4 juillet, 00h00, 20h00 Brasserie L’Aérodrome Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T00:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
NE pas rater le dernier concert des FUZZ de la saison !
Du Blues du Rock qui décoiffent et ça tombe bien , on a besoin d’air en ce moment hahaha
Brasserie L’Aérodrome 33 Rue Robert Esnault-Pelterie 78117 Toussus-le-Noble Toussus-le-Noble 78117 Yvelines Île-de-France
FUZZ fête Américaine à la Brasserie de l’Aérodrome à Toussus le Noble FUUZ CONCERT
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- FUZZ, Brasserie L’Aérodrome, Toussus-le-Noble 4 juillet 2026