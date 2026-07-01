FUZZ Brasserie de L’Aérodrome, Brasserie L’Aérodrome, Toussus-le-Noble

Informations pratiques

FUZZ Brasserie de L’Aérodrome Samedi 4 juillet, 00h00, 20h00 Brasserie L’Aérodrome Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T00:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

NE pas rater le dernier concert des FUZZ de la saison !

Du Blues du Rock qui décoiffent et ça tombe bien , on a besoin d’air en ce moment hahaha

Brasserie L’Aérodrome 33 Rue Robert Esnault-Pelterie 78117 Toussus-le-Noble Toussus-le-Noble 78117 Yvelines Île-de-France

FUZZ fête Américaine à la Brasserie de l’Aérodrome à Toussus le Noble FUUZ CONCERT