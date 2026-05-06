Fynn Passion Sport, Fynn Passion Sport, Vich
Fynn Passion Sport, Fynn Passion Sport, Vich mercredi 6 mai 2026.
Fynn Passion Sport 6 mai – 24 juin Fynn Passion Sport District de Nyon
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T13:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Fynn Passion Sport lance ses cours de perfectionnement de football pour filles et garçons de 8 à 14 ans au terrain de football de Vich.
2 sessions sont prévues soit de 13h30 à 15h00 ou de 15h00 à 16h30.
Une équipe d’entraîneurs qualifiés et passionnés seront là pour donner à votre enfants l’envie de se surpasser.
Inscription obligatoire.
Inscription et renseignements: 078 683 66 86
Fynn Passion Sport Route de l’Etraz 8 Vich 1267 District de Nyon Vaud
Cours de perfectionnement de football pour filles et garçons
©Nyon Région Tourisme