Fynn Passion Sport, Fynn Passion Sport, Vich

Fynn Passion Sport 6 mai – 24 juin Fynn Passion Sport District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T13:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fynn Passion Sport lance ses cours de perfectionnement de football pour filles et garçons de 8 à 14 ans au terrain de football de Vich.

2 sessions sont prévues soit de 13h30 à 15h00 ou de 15h00 à 16h30.

Une équipe d’entraîneurs qualifiés et passionnés seront là pour donner à votre enfants l’envie de se surpasser.

Inscription obligatoire.

Inscription et renseignements: 078 683 66 86

Fynn Passion Sport Route de l’Etraz 8 Vich 1267 District de Nyon Vaud

Cours de perfectionnement de football pour filles et garçons

©Nyon Région Tourisme