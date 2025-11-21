Fyrs La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 19h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-21 19:00:00

Ce projet nantais brillamment conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. On ferme les yeux pour mieux s’ouvrir à une musique stimulante par ses gammes orchestrées, par ses univers linéaires et déstructurés, par ses tempos chaloupés. Entre folk et pop, la musique du Nazairien d’origine est audacieuse, se dévoile avec minutie et finit par nous toucher en plein coeur grâce à des compositions tout en spiritualité. Tears for FYRS. .

English :

This Nantes-based project, led by Tristan Gouret, is a musical cocoon: singular, spellbinding compositions.

German :

Dieses von Tristan Gouret geleitete Projekt aus Nantes ist ein musikalischer Kokon: eigenwillige und betörende Kompositionen.

Italiano :

Questo progetto di Nantes, guidato da Tristan Gouret, è un bozzolo musicale: composizioni uniche e ammalianti.

Espanol :

Este proyecto de Nantes, dirigido por Tristan Gouret, es un capullo musical: composiciones únicas y hechizantes.

