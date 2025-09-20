G-DRAGON – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

G-DRAGON Début : 2025-09-20 à 19:30. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS : G-DRAGONL’icône légendaire G-DRAGON révèle les détails de sa tournée mondiale tant attendue, qui marque son retour triomphal sur la scène mondiale. G-DRAGON 2025 WORLD TOUR IN PARIS, aura lieu le 20 septembre à Paris La Défense Arena pour son unique show en Europe.G-DRAGON est une icône culturelle mondiale. En tant que membre du groupe masculin de K-pop BIGBANG, il a contribué à redéfinir la scène musicale asiatique grâce à sa musique innovante, un sens de la mode audacieux et une présence charismatique sur scène. Connu pour son mélange des genres et son approche expérimentale de la musique, G-DRAGON a sorti plusieurs albums solo qui ont été acclamés par la critique et ont connu un grand succès commercial. Son influence s’étend au-delà de la musique, avec un impact durable sur la mode et la culture, et il est souvent considéré comme un créateur de tendances en Corée du Sud et à l’étranger.4 places par commande

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92