G.H.Francis SUPERSONIC Paris

G.H.FRANCIS (22h00)

(Indie pop – Paris/Göteborg, FR/SWE)

Gregory Hoepffner fait partie de ceux pour qui l’écriture et la production musicale sont aussi indispensables que l’air et l’eau pour vivre. Son projet G.H.Francis est une nouvelle fleur qui pousse sur un cheminement d’artiste qui l’a vu sortir des disques et tourner dans le monde entier avec des projets aussi variés que Almeeva, Sure, Ghoster, Kid North, Time To Burn, Kabbel, ou en performance avec Bernard Szajner, l’inventeur de la harpe laser. Plus pop, urgent, évident, G.H.Francis s’appuie sur la versatilité et la vitalité d’un artiste qui a choisi d’écrire une musique accrocheuse et légère en apparence, pour tisser un réseau de réflexions personnelles et profondes, entre l’autobiographie et la catharsis.

Une collection de morceaux de pop music synthétique, avec des chansons personnelles dont l’hédonisme et la légèreté apparente sont autant d’appels à la célébration de nos vies fragiles. « Without You », bijou d’indie rock upbeat et son hook ultra accrocheur, joue sur les entrelacs de voix et de synthétiseurs. «The Only Queer in the van» évoque sur un mid-tempo davantage axé autour de la guitare la souffrance d’un coming-out difficile sur les routes avec un groupe de rock.

R’n B presque gothique, «Belong», en duo avec Pencey Sloe, est un slow élégiaque qui évoque l’éloignement géographique et social imposé par les rêves ou les obsessions artistiques.

G.H.Francis renouvelle avec brio et spontanéité la tradition d’une pop music ambitieuse et riche de sens, aussi accessible que profonde.

Les 3 influences : Blood Orange, LCD Soundsystem, The 1975

https://g-h-francis.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@G.H.Francis

———————————

Jeudi 27 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Cette soirée plaira aux fans de… LCD Soundsystem, Tame Impala & Mgmt.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

