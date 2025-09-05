G-Lab à Gasoline Palace à Saou Gasoline Palace Saou
Gasoline Palace 10 B Route de Bourdeaux Saou Drôme
Début : 2025-09-05 21:00:00
Bienvenue dans l’univers musical de G-Lab, un groupe dynamique qui ne manque jamais de ravir son public avec sa diversité de styles et son énergie contagieuse !
Gasoline Palace 10 B Route de Bourdeaux Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 80 33 contact@gasolinepalace.fr
English :
Welcome to the musical world of G-Lab, a dynamic group that never fails to delight its audience with its diversity of styles and contagious energy!
German :
Willkommen in der musikalischen Welt von G-Lab, einer dynamischen Gruppe, die ihr Publikum mit ihrer Stilvielfalt und ihrer ansteckenden Energie immer wieder begeistert!
Italiano :
Benvenuti nel mondo musicale dei G-Lab, un gruppo dinamico che non manca mai di deliziare il pubblico con la sua diversità di stili e la sua energia contagiosa!
Espanol :
Bienvenido al mundo musical de G-Lab, un grupo dinámico que nunca deja de deleitar a su público con su diversidad de estilos y su contagiosa energía
