G.R.A.I.N. Histoire de fous Henrichemont

G.R.A.I.N. Histoire de fous

2 Rue des 4 Nations Henrichemont Cher

Début : 2025-11-07 20:30:00

Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N.(le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe) un préfabriqué bancal où elle doit animer un stage de théâtre le temps d’une journée aussi délirante qu’inattendue.

Venez découvrir cette pièce brillante.

Une comédienne, huit personnages.

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation, où il sera, peu ou prou, question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et de troubles du comportement. 12 .

English :

After La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine arrives at G.R.A.I.N. (le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N?importe), a rickety prefab where she is to run a theater workshop for a day that is as delirious as it is unexpected.

German :

Nach La Famille vient en mangeant landet Marie-Magdeleine im G.R.A.I.N. (Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N?importe), einem wackeligen Fertigbau, wo sie einen Tag lang einen Theaterkurs leiten soll, der ebenso verrückt wie unerwartet ist.

Italiano :

Dopo La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine arriva al G.R.A.I.N. (le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N?importe), un prefabbricato sgangherato dove deve tenere un laboratorio teatrale per una giornata tanto delirante quanto inaspettata.

Espanol :

Después de La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine llega a G.R.A.I.N. (le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N?importe), un prefabricado desvencijado donde debe dirigir un taller de teatro durante una jornada tan delirante como inesperada.

