Gabe ZinQ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Un son vintage, pour les temps moderne, venez découvrir son cocktail de soul, hip-hop, funk & jazz.

Gabe ZinQ : basse, voix

Mathias DiGiusto : guitare électrique

Davy Honnet : batterie

—

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Soul, jazz, hip hop — Fils de l’iconique Dee Dee Bridgewater, petit frère de la chanteuse/présentatrice China Moses… Gabe commence à s’installer sur la scène musicale parisienne.

Le mardi 31 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 31 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T00:30:00+02:00

fin : 2026-04-01T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-31T19:30:00+02:00_2026-03-31T20:30:00+02:00;2026-03-31T21:30:00+02:00_2026-03-31T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

