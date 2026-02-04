Gabe ZinQ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Gabe ZinQ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 31 mars 2026.
Un son vintage, pour les temps moderne, venez découvrir son cocktail de soul, hip-hop, funk & jazz.
Gabe ZinQ : basse, voix
Mathias DiGiusto : guitare électrique
Davy Honnet : batterie
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Soul, jazz, hip hop — Fils de l’iconique Dee Dee Bridgewater, petit frère de la chanteuse/présentatrice China Moses… Gabe commence à s’installer sur la scène musicale parisienne.
Le mardi 31 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
