Gabe ZinQ JASS CLUB PARIS Paris
Gabe ZinQ JASS CLUB PARIS Paris samedi 18 avril 2026.
Fils de l’iconique Dee Dee Bridgewater et petit frère de la chanteuse/présentatrice China Moses, Gabe s’impose peu à peu sur la scène parisienne. Un son vintage des temps modernes à la croisée entre soul, hip-hop, funk et jazz.
Gabe ZinQ / basse, voix
Mathias Di Giusto/ guitare électrique
Carl-Henri Morisset / claviers
Davy Honnet / batterie
Après son grand succès cet été à Jazz in Marciac, le quartet de Gabe ZinQ s’installe au JASS CLUB !
Le samedi 18 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le samedi 18 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T19:30:00+02:00_2026-04-18T20:30:00+02:00;2026-04-18T21:30:00+02:00_2026-04-18T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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