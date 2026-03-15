Gabe ZinQ JASS CLUB PARIS Paris

Gabe ZinQ JASS CLUB PARIS Paris

Gabe ZinQ JASS CLUB PARIS Paris samedi 18 avril 2026.

Fils de l’iconique Dee Dee Bridgewater et petit frère de la chanteuse/présentatrice China Moses, Gabe s’impose peu à peu sur la scène parisienne. Un son vintage des temps modernes à la croisée entre soul, hip-hop, funk et jazz.

Gabe ZinQ / basse, voix

Mathias Di Giusto/ guitare électrique

Carl-Henri Morisset / claviers

Davy Honnet / batterie

Après son grand succès cet été à Jazz in Marciac, le quartet de Gabe ZinQ s’installe au JASS CLUB !
Le samedi 18 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le samedi 18 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T19:30:00+02:00_2026-04-18T20:30:00+02:00;2026-04-18T21:30:00+02:00_2026-04-18T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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