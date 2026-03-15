Gabe ZinQ JASS CLUB PARIS Paris

Fils de l’iconique Dee Dee Bridgewater et petit frère de la chanteuse/présentatrice China Moses, Gabe s’impose peu à peu sur la scène parisienne. Un son vintage des temps modernes à la croisée entre soul, hip-hop, funk et jazz.

Gabe ZinQ / basse, voix

Mathias Di Giusto/ guitare électrique

Carl-Henri Morisset / claviers

Davy Honnet / batterie

Après son grand succès cet été à Jazz in Marciac, le quartet de Gabe ZinQ s’installe au JASS CLUB !

Le samedi 18 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 18 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T19:30:00+02:00_2026-04-18T20:30:00+02:00;2026-04-18T21:30:00+02:00_2026-04-18T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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