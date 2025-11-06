GABI HARTMANN conservatoire LEO DELIBES CLICHY
GABI HARTMANN conservatoire LEO DELIBES CLICHY jeudi 6 novembre 2025.
Révélée comme l’une des grandes voix de la scène
jazz actuelle, Gabi
Hartmann s’inscrit dans la lignée d’artistes telles que
Norah Jones ou Melody Gardot. Chanteuse, autrice et compositrice, elle mêle
avec élégance pop, jazz, folk, soul et musiques du monde, portée par une voix
douce et mélancolique qui brouille les frontières entre les styles.
Son premier album éponyme, sorti en 2023, a été
salué par la critique, cumulant plus de 20 millions d’écoutes et 15 000
exemplaires vendus. Sur scène, elle s’est produite dans les plus grands
festivals, de Jazz à Vienne aux Francofolies, en passant par Le Festival
International de Jazz de Montréal.
Avec « La
femme aux yeux de sel », son deuxième album, elle tisse une
fable envoûtante autour de Salinda, héroïne d’une île imaginaire guidée par ses
larmes de sel. Gabi Hartmann y poursuit son exploration poétique, créant un
univers onirique où se croisent les influences et les époques, pour offrir une
œuvre profondément personnelle et universelle.
La musique de Morjane Ténéré trouve son origine dans les
paysages bruts et les cultures ancestrales du désert, portée par les musiques
traditionnelles des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique du Nord. Sa voix
est un instrument puissant qui touche les auditeurs en plein cœur, ses
performances sont des rituels qui invitent à renouer avec son histoire et sa
propre vérité.
GABI HARTMANN PREMIERE PARTIE : MORJANE TENERE
Le jeudi 06 novembre 2025
de 20h30 à 22h15
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-06T21:30:00+01:00
fin : 2025-11-06T23:15:00+01:00
Date(s) : 2025-11-06T20:30:00+02:00_2025-11-06T22:15:00+02:00
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1596/18-gabi-hartmann-1e-partie-morjane-tenere.htm reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr