GABI HARTMANN conservatoire LEO DELIBES CLICHY

Révélée comme l’une des grandes voix de la scène

jazz actuelle, Gabi

Hartmann s’inscrit dans la lignée d’artistes telles que

Norah Jones ou Melody Gardot. Chanteuse, autrice et compositrice, elle mêle

avec élégance pop, jazz, folk, soul et musiques du monde, portée par une voix

douce et mélancolique qui brouille les frontières entre les styles.

Son premier album éponyme, sorti en 2023, a été

salué par la critique, cumulant plus de 20 millions d’écoutes et 15 000

exemplaires vendus. Sur scène, elle s’est produite dans les plus grands

festivals, de Jazz à Vienne aux Francofolies, en passant par Le Festival

International de Jazz de Montréal.

Avec « La

femme aux yeux de sel », son deuxième album, elle tisse une

fable envoûtante autour de Salinda, héroïne d’une île imaginaire guidée par ses

larmes de sel. Gabi Hartmann y poursuit son exploration poétique, créant un

univers onirique où se croisent les influences et les époques, pour offrir une

œuvre profondément personnelle et universelle.

La musique de Morjane Ténéré trouve son origine dans les

paysages bruts et les cultures ancestrales du désert, portée par les musiques

traditionnelles des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique du Nord. Sa voix

est un instrument puissant qui touche les auditeurs en plein cœur, ses

performances sont des rituels qui invitent à renouer avec son histoire et sa

propre vérité.

GABI HARTMANN PREMIERE PARTIE : MORJANE TENERE

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h30 à 22h15

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-06T23:15:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T20:30:00+02:00_2025-11-06T22:15:00+02:00

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1596/18-gabi-hartmann-1e-partie-morjane-tenere.htm reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr