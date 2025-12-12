GABI HARTMANN – DEROBERT AND THE HALF-TRUTHS – MALADRERIE SAINT LAZARE Beauvais

GABI HARTMANN – DEROBERT AND THE HALF-TRUTHS Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Concert d’ouverture du festivalDeRobert & The Half-Truths (US) – SOUL FUNKUn vent de soul vintage made in Nashville, à la croisée de Stax Records et Daptone. Porté par la voix puissante de De DeRobert, le groupe revient avec un album en mars 2026, venez découvrir ce groupe au Quai M, Ninkazi, Blues Autour du Zinc and more !Gabi Hartmann (FR) – JAZZ VOCALGabi Hartmann a une telle culture musicale qu’elle glisse entre les esthétiques et les genres avec un naturel et une élégance rares. Chanteuse multilingue, l’artiste parisienne s’impose avec un style mêlant pop, folk, jazz, soul et musiques du monde, partageant ses émotions de sa voix douce et mélancolique.

MALADRERIE SAINT LAZARE 203, RUE DE PARIS 60000 Beauvais 60