GABI HARTMANN – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

GABI HARTMANN – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle dimanche 12 octobre 2025.

GABI HARTMANN Début : 2025-10-12 à 18:00. Tarif : – euros.

Avec le répertoire de son nouvel album, la chanteuse Gabi Hartmann nous invite à un voyage initiatique, mêlant jazz, folk, soul, musiques africaines et brésiliennes, en français comme en anglais.De sa voix douce et envoûtante, elle propose un conte musical sur le regard que l’on porte sur les autres, nous-mêmes et questionne notre manière de vivre ensemble.Gabi Hartmann (chant, compositions), Florian Robin (piano), Abdoulaye Kouyaté (guitare), Galadrielle Verchère (violoncelle), Jérôme Arrighi (guitare basse), Arthur Allard (batterie).

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17