GABI HARTMANN – MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery

GABI HARTMANN Début : 2025-09-30 à 20:00. Tarif : – euros.

MALRAUX SCÈNE NATIONALE PRÉSENTE : GABI HARTMANNFermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix envoûtante de Gabi Hartmann. Entre jazz, pop, bossa-nova et folk, cette chanteuse multilingue brouille les frontières musicales et crée un univers bien à elle où styles et époques se confondent. Après un premier album éponyme acclamé par la critique en 2023, elle revient avec La femme aux yeux de sel, un deuxième opus inspiré d’un conte initiatique, hommage à l’Amérique Latine. Sur scène, Gabi Hartmann ne se contente pas de chanter : elle compose un véritable voyage sonore, intense, inspiré des plus grandes voix féminines, où sa présence magnétique distille une mélancolique et délicate poésie.

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73