Gabilolo dans la jungle, Théâtre de Jeanne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 15:00 – 15:50

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 8

Théâtre d’humour interactif et musical de Catherine Degay Devenu photographe animalier, Gabilolo se retrouve en pleine jungle en compagnie de Mademoiselle Cyclamen qui n’a rien d’une aventurière !Lorsque cette dernière se fait enlever par le magicien de cette étrange forêt vierge afin de l’épouser, Gabilolo va devoir faire tout son possible pour la libérer, notamment grâce à Nini la sauvageonne et aux enfants du public.Il faudra alors se montrer très malins, surtout face aux animaux de la jungle, entre autres un lion très farceur et un singe bien malicieux ! Mise en scène : Jérémy Martinavec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Public : de 2 à 8 ansDurée : 50 min. environ Représentations du 22 février au 8 avril 2026

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Jeanne et trouvez le meilleur itinéraire

