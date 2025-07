Gabilolo, Malolotte et la lettre du Père Noël Théâtre de Jeanne Nantes

Gabilolo, Malolotte et la lettre du Père Noël Théâtre de Jeanne Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 14:30 – 15:30

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 8

Théâtre d’humour interactif et musical – pour jeune public de 2 à 8 ansde Catherine Degay Cette année, Gabilolo et sa sœur Malolotte ont décidé de passer Noël à la montagne. Quelle n’est pas la joie de Malolotte de recevoir une lettre du Père Noël lui-même, car d’habitude c’est plutôt l’inverse ! Mais les réjouissances sont de courte durée… Malolotte a fait tant de bêtises qu’elle n’aura pas de cadeaux le 25 décembre, sauf si elle se rachète par des bonnes actions.Les habitants de la montagne sont nombreux, et les services à rendre tout autant… Malolotte, épaulée par les enfants, viendra en aide à un Saint-Bernard qui a perdu sa queue, à un renne piètre danseur, à un musicien qui joue de la cloche à fromage, à un gros nounours bien malheureux et à un bonhomme de neige qui a bien chaud !Mais c’est sans compter sur l’arrivée du Père-Noël et un grand-frère bien espiègle ! Mise en scène :Jérémy MartinAvec Christophe Valério et Aurélia Izarn-BergerDurée : 50 min. environ Représentations du 5 novembre au 17 décembre 2025

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/