GABLE – LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

GABLE Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

GaBLé c’est un trio adepte du DIY, produisant du punk à flûtes, du folk déglingue, de l’électro branque, et pulvérisant la notion éculée de genres.Toujours en débord de la scène pop française, qui lui doit beaucoup, GaBLé produit une bricolo pop foutraque en assemblant comme des legos, flûtes traversières et bassons, bricoles électroniques, synthés et percussions cabossées, samples de voix passée au court bouillon. Depuis plus de 15 ans, ces normands entretiennent un art du joyeux chaos nourris par une créativité et une liberté folle.On pense autant à Daniel Johnston qu’à Sonic Youth en écoutant leur extraordinaire dernier album « Pick the weak ».Groupe à géométrie variable, Da Strike est constitué d’artistes autistes ébroïciens, accompagné par Pierre Lacheray et Benoît Poulain. Ensemble, ils renversent les codes, ou plutôt, ils s’en moquent. Les textes sont bruts, la musique flirte avec le rock noise et expérimental. Les concerts de Da Strike sont pour leurs musiciens des espaces d’expression et de liberté, portés par l’énergie d’une boule de bowling lancée à pleine vitesse.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27