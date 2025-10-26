Gabriel Abrantes Collection Lambert Avignon

Gabriel Abrantes, artiste-réalisateur américano-portugais est invité à la Collection Lambert pour sa première grande exposition en France.
English : Gabriel Abrantes

American-Portuguese artist-director Gabriel Abrantes is invited to the Collection Lambert for his first major exhibition in France.

German : Gabriel Abrantes

Der portugiesisch-amerikanische Künstler und Regisseur Gabriel Abrantes ist zu seiner ersten großen Ausstellung in Frankreich in die Collection Lambert eingeladen.

Italiano : Gabriel Abrantes

Gabriel Abrantes, artista-regista americano-portoghese, è stato invitato alla Collection Lambert per la sua prima grande mostra in Francia.

Espanol : Gabriel Abrantes

Gabriel Abrantes, artista-director americano-portugués, ha sido invitado a la Collection Lambert para su primera gran exposición en Francia.

