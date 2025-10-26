Gabriel Abrantes Collection Lambert Avignon
Collection Lambert 5 rue Violette Avignon Vaucluse
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-26
fin : 2025-03-20
Date(s) :
2025-10-26
Gabriel Abrantes, artiste-réalisateur américano-portugais est invité à la Collection Lambert pour sa première grande exposition en France.
Collection Lambert 5 rue Violette Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 16 56 23 bienvenue@collectionlambert.com
American-Portuguese artist-director Gabriel Abrantes is invited to the Collection Lambert for his first major exhibition in France.
Der portugiesisch-amerikanische Künstler und Regisseur Gabriel Abrantes ist zu seiner ersten großen Ausstellung in Frankreich in die Collection Lambert eingeladen.
Gabriel Abrantes, artista-regista americano-portoghese, è stato invitato alla Collection Lambert per la sua prima grande mostra in Francia.
Gabriel Abrantes, artista-director americano-portugués, ha sido invitado a la Collection Lambert para su primera gran exposición en Francia.
