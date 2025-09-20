Gabriel Bourgeois, un homme , un groupe scolaire ,toute une histoire Maignelay-Montigny Maignelay-Montigny

Gabriel Bourgeois, un homme , un groupe scolaire ,toute une histoire Samedi 20 septembre, 11h00 Maignelay-Montigny Oise

Gabriel BOURGEOIS (1882-1933), un enseignant dévoué à ses élèves, un sportif aguéri champion de France de Longue Paume, Président fondateur de la Fédération française de longue Paume, Président fondateur de l’UFOLEP dans l’Oise.

Un groupe scolaire construit dès le 8 juillet 1856, ayant été modifié à plusieurs époques pour accueillir les enfants dès leur plus jeune âge. Des enseignants logés sur place .

Maignelay-Montigny rue du Général Leclerc Maignelay-Montigny 80270 eglise Oise Hauts-de-France 0664346471 https://www.histoire-maignelay-montigny.com/ Inauguration d’une plaque au nom de Gabriel BOURGEOIS, exposition sur l’homme et le groupe scolaire portant son nom.

Journées européennes du patrimoine 2025

Société Historique de Maignelay Montigny, famille Bourgeois