GABRIEL DELMAS QUARTET FEAT.GAËL HORELLOU LE TAQUIN Toulouse

GABRIEL DELMAS QUARTET FEAT.GAËL HORELLOU

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-18 21:00:00

Ce tout nouveau quartet vous propose un répertoire énergique et accessible dans lequel le groove, la prise de risque et l’improvisation sont les maîtres mots.

Depuis fin 2019, Gabriel Delmas, batteur, met en lumière avec son trio des compositions dynamiques dans un esprit résolument groove.

Influencé par des artistes tels que Maceo Parker, Stanton Moore, Chris Potter, Vulfpeck, Gabriel est entouré du talentueux Florent Hortal à la guitare (Big Band Brass de Dominique Rieux, Initiative H, Ben L’Oncle Soul) ainsi que de Nicolas Blancot aux claviers. Le trio invite régulièrement des musiciens prestigieux pour des soirées jam session groove tels que Nicolas Folmer, Sylvain Gontard, Stéphane Guillaume, Pierre Lapprand, Tom Ibarra, Guillaume Farley.

En mai 2024, le trio invite l’incroyable Gaël Horellou pour une soirée qui marquera les esprits au Taquin. Le projet est né de cette soirée. Saxophoniste et compositeur, Gaël Horellou est un incontournable de la scène jazz hexagonale. Il n’a de cesse d’explorer les multiples sonorités du jazz au travers de plusieurs projets où il collabore avec de nombreux musiciens (Ari Hoenig, Frédéric Nardin, Antoine Paganotti, Viktor Nyberg, Etienne Déconfin, Lionel Belmondo…).

Line Up:

Gabriel Delmas: batterie

Florent Hortal: Guitare

Nicolas Blancot: Piano

Gaël Horellou: Saxophone 7 .

English :

This brand-new quartet offers an energetic, accessible repertoire in which groove, risk-taking and improvisation are the watchwords.

