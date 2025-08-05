Gabriel Durpliat, piano Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Gabriel Durpliat, piano Place Jean-Baptiste Massillon Arles dimanche 15 mars 2026.

Gabriel Durpliat, piano

Dimanche 15 mars 2026 de 11h à 12h30.

Ouverture des portes à 10h. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-15 11:00:00

fin : 2026-03-15 12:30:00

2026-03-15

Récital Franz Liszt

BERLIOZ & LISZT | Symphonie Fantastique

LISZT | Sonate en si mineur



À 24 ans, Gabriel Durliat, pianiste, compositeur et chef d’orchestre, s’impose déjà comme une étoile montante de la scène musicale. Après un premier disque acclamé réunissant Bach et Fauré, La Belle Saison lui propose de relever aujourd’hui le défi virtuose d’un programme entièrement dédié à Franz Liszt. A travers ce choix ambitieux, Gabriel Durliat confirme une sensibilité artistique affirmée et s’inscrit dans la lignée des grands maîtres du piano.



Petit-déjeuner offert par l’association

Concert organisé dans le cadre de la Belle Saison .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Franz Liszt recital

German :

Franz Liszt Recital

Italiano :

Recital di Franz Liszt

Espanol :

Recital de Franz Liszt

