Gabriel et le roi des animaux Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Gabriel et le roi des animaux

Samedi 4 octobre 2025 de 16h30 à 17h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-04 16:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Comédie musicale pour enfants de 0 à 3 ans



Gabriel, un petit explorateur tombe sur Léon, un bébé Lion.Enfants

Léon est bien triste car il a perdu sa couronne. Avec l’aide de Gabriel et de tous les animaux de la savane, un hippopotame amusant, un zèbre farceur, une autruche malicieuse, un ouistiti rigolo et un paresseux amical, Léon va essayer de retrouver sa couronne.



Petits et grands, prenez part à l’aventure musicale de Gabriel et Léon, le petit Lionceau ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Musical comedy for children aged 0 to 3



Gabriel, a little explorer, comes across Léon, a baby lion.

German :

Musical für Kinder von 0 bis 3 Jahren



Gabriel, ein kleiner Entdecker, stößt auf Leon, ein Löwenbaby.

Italiano :

Musical per bambini da 0 a 3 anni



Gabriel, un piccolo esploratore, si imbatte in Léon, un cucciolo di leone.

Espanol :

Musical para niños de 0 a 3 años



Gabriel, un pequeño explorador, se encuentra con León, un bebé león.

