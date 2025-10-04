GABRIEL ET LE ROI DES ANIMAUX – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

GABRIEL ET LE ROI DES ANIMAUX – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg samedi 4 octobre 2025.

Une comédie-musicale tout en douceur et en poésie, pleine d’émotions et de tendresse, qui ravira les petits comme les grands.Gabriel, un petit explorateur, tombe sur Léon, un bébé lion. Léon est bien triste car il a perdu sa couronne.Avec l’aide de Gabriel et de tous les animaux de la savane, un hippopotame amusant, un zèbre farceur, une autruche malicieuse, un ouistiti rigolo et un paresseux amical, Léon va essayer de retrouver sa couronne.Petits et grands, prenez part à l’aventure musicale de Gabriel et Léon, le petit Lionceau !

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67