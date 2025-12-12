Gabriel Gosse + Adrien Soleiman – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 20:00 –

Gratuit : non 20 € 20 € tarif plein16 € tarif abonné (places limitées) Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

On peut les voir aux côtés de Philippe Katerine, Georgio, Juliette Armanet, Justice… Adrien Soleiman et Gabriel Gosse sont deux figures emblématiques d’une génération, qui ont su embrasser les plus belles collaborations autour des musiques pop et remettre en lumière leurs projets en tant que leader, alliant leur savoir-faire de mélodistes à leur amour premier du jazz, de l’improvisation et du jeu collectif. Deux projets parmi les plus rafraîchissants d’une nouvelle scène jazz française. Gabriel Gosse : Le guitariste Gabriel Gosse développe un jazz ouvert et moderne dans lequel une énergie pop s’invite avec fougue. Cité parmi les trois meilleurs guitaristes français par Jazz Magazine en 2023, Gabriel Gosse joue une musique à mi-chemin entre les échos west coast de Thundercat et l’extravagance de Prince. Loin du jazz coincé ou de la pop vide, le guitariste et chanteur flirte avec l’idée d’un jazztronica à la française, nourri de collaborations vibrantes : d’Emile Parisien à Philippe Katerine, en passant par Arnaud Dolmen ou Christian Scott. Sa guitare, tantôt moelleuse, tantôt incisive, s’invite dans des territoires mouvants, entre l’improvisation maîtrisée et l’hédonisme contagieux.> Gabriel Gosse, guitare, chant / Laetitia N’Diaye, claviers, chant / Bertrand Beruard, basse / Antonin Violot, batterie Adrien Soleiman : Adrien BelleJazzClub, c’est la nouvelle entité d’Adrien Soleiman, saxophoniste hors pair et altruiste, courtisé par presque la terre entière : Kavinski, Malik Djoudi et Philippe Katerine dont il a coréalisé le nouvel album et a été le saxophoniste lors de sa tournée d’été. La musique de BelleJazzClub marie le jazz et la pop avec brio et délectation. Envisagée en deux volumes successifs, dont le premier est paru en février 2025, la musique de BelleJazzClub est une invitation aux voyages immobiles, au travers d’un album pluriel qui s’inspire de son parcours et de ses collaborations. En live, à huit sur scène, la magie opère : les idées s’harmonisent pour donner vie à des morceaux captivants, avec complicité et spontanéité.> Adrian Edeline, guitares / Tony Tixier, piano Rhodes Wurlitzer / Maxime Daoud, basse, synthé-bass, guitare, claviers / Élise Blanchard, basse, synthé-bass, choeurs / Marc-Antoine Perrio, guitares / Louis Delorme, drums machine Simmons OP1, choeurs / Arnaud Biscay, batterie, choeurs / Adrien Soleiman, saxophone, claviers, choeurs Ouverture des portes à 19h30 – Concert dans la salle Paul Fort à 20h

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/