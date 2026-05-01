Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique

Théâtre à l’Italienne Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 21:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Un concert événement entre jazz moderne et énergie symphonique.

Cité parmi les trois meilleurs guitaristes français par Jazz Magazine en 2023, Gabriel Gosse s’impose comme l’une des figures les plus captivantes de la nouvelle scène musicale.

Loin des clichés, Gabriel Gosse invente un jazz moderne, libre et vibrant, flirtant avec une “jazztronica” à la française. Sa musique, nourrie de collaborations prestigieuses (Émile Parisien, Philippe Katerine, Georgio, Christian Scott…), oscille entre finesse, improvisation et énergie communicative.

Sa guitare, tour à tour douce ou incisive, nous entraîne dans une expérience sonore vivante et profondément actuelle.

Un jazz qui ne se contemple pas… mais qui se ressent.

Un rendez-vous exceptionnel gratuit à ne pas manquer où pour cette occasion unique, Gabriel Gosse sera accompagné par l’orchestre symphonique du Conservatoire.

Inscription sur la billetterie du conservatoire. .

Théâtre à l’Italienne Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

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English : Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique

L’événement Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin