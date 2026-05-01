Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin
Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin jeudi 28 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique
Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Un concert événement entre jazz moderne et énergie symphonique
Cité parmi les trois meilleurs guitaristes français par Jazz Magazine en 2023, Gabriel Gosse s’impose comme l’une des figures les plus captivantes de la nouvelle scène musicale.
Avec son deuxième album “MOJO”, il explore un univers audacieux, à la croisée des influences
entre les sonorités west coast de Thundercat et l’extravagance créative de Louis Cole
Loin des clichés, Gabriel Gosse invente un jazz moderne, libre et vibrant, flirtant avec une “jazztronica” à la française. Sa musique, nourrie de collaborations prestigieuses (Émile Parisien, Philippe Katerine, Georgio, Christian Scott…), oscille entre finesse, improvisation et énergie communicative.
Sa guitare, tour à tour douce ou incisive, nous entraîne dans une expérience sonore vivante et profondément actuelle.
Un jazz qui ne se contemple pas… mais qui se ressent.
Un rendez-vous exceptionnel gratuit à ne pas manquer où pour cette occasion unique, Gabriel Gosse sera accompagné par l’orchestre symphonique du Conservatoire.
En première partie, les ateliers de musiques actuelles de Coffi BILE ouvriront la soirée, accompagnés eux aussi par l’orchestre symphonique.
Une rencontre inédite entre pratiques actuelles et formation classique. .
Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr
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English : Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique
L’événement Gabriel Gosse et l’Orchestre Symphonique Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-18 par CD50 Culture
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