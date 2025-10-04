Gabriel Lippmann : l’art de geler la lumière Médiathèque Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses

Gabriel Lippmann : l’art de geler la lumière 4 et 5 octobre Médiathèque Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T13:00:00

Conçue à l’occasion de l’édition 2021 des Festives de Sorbonne Université et pensée comme évolutive et itinérante, cette exposition présente, à partir de la collection de Sorbonne Université, l’œuvre scientifique de Gabriel Lippmann qui lui valut le prix Nobel de Physique en 1908 : la photographie couleur interférentielle.

Médiathèque Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 86 63 13 70

Elle est accessible en transports en commun : RER B (station Fontenay-aux-Roses), bus 128, 294, 394 (arrêts Château Sainte-Barbe ou Théâtre des Sources), ou en vélo avec les stations Vélib’ situées rue des Fauvettes ou rue Jean Jaurès.

