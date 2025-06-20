Gabriel Loppé, peintre voyageur à l’écoute de son temps Office de Tourisme Mâcon

Gabriel Loppé, peintre voyageur à l’écoute de son temps

Partez à la découverte de Gabriel Loppé (1825-1913), peintre paysagiste et alpiniste fasciné par la haute montagne, qui traduit comme nul autre avant lui le grain de la glace, la rudesse des roches et la verticalité des lieux. A l’heure où certains paysages de ses tableaux ne sont plus que des souvenirs, voyagez avec lui dans les Alpes, en Ecosse, en Italie, à Paris ou sur la Côte d’azur à travers l’exposition temporaire que lui consacre le musée des Ursulines.

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit. .

