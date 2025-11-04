Gabriel Pierre quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Gabriel Pierre quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 4 novembre 2025.

Contrebassiste diplômé du Conservatoire de Bordeaux, Gabriel Pierre est aussi musicien classique. Actif depuis plusieurs années sur la scène jazz parisienne, il multiplie les projets, notamment aux côtés du batteur Cont Bilong, et se produit régulièrement dans des clubs emblématiques tels que le Duc des Lombards, le Caveau des Oubliettes, le Sunset/Sunside ou encore le Baiser Salé.

On a pu l’entendre aux côtés de figures comme Alain Jean-Marie, Lawrence Leathers, Leon Parker, Lukmil Perez, Gaël Horellou, Benjamin Pett ou Tony Tixier. Son jeu est à la fois ancré dans la tradition et toujours ouvert à l’improvisation.

Christian Altehülshorst : trompette

Jean-Loup Siaut : guitare

Tom Olivier Beuf : piano

Gabriel Pierre : contrebasse

Isaias Alvés : percussions

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz actuel — Plusieurs années de voyages et de recherche musicales ont mené le contrebassiste Gabriel Pierre à créer ce quintet.

Du jazz en passant par le hip-hop la drum’n’bass ou la soul et la samba. Le groupe de Gabriel va puiser ses influences dans de nombreuses musiques.

Le mardi 04 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/