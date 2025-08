Gabriel Saglio Salle Paul Fort Nantes

Gabriel Saglio Salle Paul Fort Nantes jeudi 2 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 20:30 –

Gratuit : non de 17€ à 22€ Adulte

Après un album en 2021, dans lequel il avait pu inviter des légendes de la musique africaine telles que Bonga ou Sekouba Bambino, ce chanteur voyageur revient nous présenter son nouvel opus De l’infini. L’interprétation puissante de ce chanteur français à la voix caractéristique vient rencontrer les influences du Cap Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée- Bissau donnant à son groupe un son unique au croisement de la chanson française et de la musique du monde. De ce bateau aux mille ancrages résultera un concert chaleureux et chaloupé, porté par des textes humanistes et optimistes.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000