Gabrielle et le roi des animaux La Comédie du Finistère Brest

Gabrielle et le roi des animaux

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-11 11:00:00

2026-01-10 2026-02-28 2026-03-01

Gabrielle, une petite exploratrice tombe sur Léon, un bébé lion. Léon est triste car il a perdu sa couronne. Avec l’aide de Gabrielle et de tous les animaux de la savane, un hippopotame amusant, un zèbre farceur, une autruche malicieuse, un ouistiti rigolo et un paresseux amicale, Léon va essayer de retrouver sa couronne.

Petits et grands, prenez part à l’aventure musicale de Gabrielle et Léon, le petit lionceau !

Informations pratiques

Durée 30 minutes.

Spectacle destiné aux enfants de 1 à 5 ans.

Réservation obligatoire, en ligne. .

