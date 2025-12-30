GABRIELLE ET LE ROI DES ANIMAUX COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

GABRIELLE ET LE ROI DES ANIMAUX Début : 2026-02-28 à 10:30. Tarif : – euros.

Gabrielle, une petite exploratrice tombe sur Léon, un bébé Lion. Léon est bien triste car il a perdu sa couronne. Avec l’aide de Gabrielle et de tous les animaux de la savane, un hippopotame amusant, un zèbre farceur, une autruche malicieuse, un ouistiti rigolo et un paresseux amical, Léon va essayer de retrouver sa couronne. Petits et grands, prenez part à l’aventure musicale de Gabrielle et Léon, le petit Lionceau !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29