Gabrielle et le roi des animaux

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Lundi 2026-02-23 10:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-25

Gabrielle, une petite exploratrice tombe sur Léon, un bébé Lion.

Léon est bien triste car il a perdu sa couronne.

Avec l’aide de Gabrielle et de tous les animaux de la savane, un hippopotame amusant, un zèbre farceur, une autruche malicieuse, un ouistiti rigolo et un paresseux amical, Léon va essayer de retrouver sa couronne.

Petits et grands, prenez part à l’aventure musicale de Gabrielle et Léon, le petit Lionceau !

Enfants de 1 à 5 ansEnfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gabrielle, a little explorer, comes across Léon, a baby Lion.

Léon is very sad because he has lost his crown.

With the help of Gabrielle and all the animals of the savannah an amusing hippopotamus, a playful zebra, a mischievous ostrich, a funny marmoset and a friendly sloth Léon will try to find his crown.

Young and old alike, take part in the musical adventure of Gabrielle and Léon, le petit Lionceau!

Children aged 1 to 5

L’événement Gabrielle et le roi des animaux Metz a été mis à jour le 2026-02-09 par AGENCE INSPIRE METZ