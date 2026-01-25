Gabrielle Giraud : Gabrielle au naturel Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître : La Méditerranée. Elle vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux. Une chose est sûre, vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

