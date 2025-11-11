Gabrielle Giraud Art Scène Théâtre Pau

Gabrielle Giraud

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Seule en scène Durée 65 mn A partir de 8 ans

Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.

Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître la Méditerranée.

Elle vous embarquera dans son univers, drôle et généreux.

Une chose est sûre vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil. .

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

