Gabrielle Giraud Art Scène Théâtre Pau

Gabrielle Giraud
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
2026-02-27
Seule en scène Durée 65 mn A partir de 8 ans
Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.
Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître la Méditerranée.
Elle vous embarquera dans son univers, drôle et généreux.
Une chose est sûre vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil. .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
